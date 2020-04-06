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  7 апреля 2020
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В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 651 человека

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:25 в Казахстане
зарегистрированы еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией,сообщает Минздрав Казахстана.

Новые случаи зафиксированы в Туркестанской области 4 случая, городе Нур-Султан - 2, городе Алматы - 3, городе Шымкент - 5, Кызылординской области - 8.

На сегодняшний день в стране подтвержден 651 случай регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 221 случай, г. Алматы - 119 случаев, Карагандинской области - 48 случаев, Акмолинской области – 42 случая, Атырауской области - 29 случаев, Жамбылской области – 35 случаев, г. Шымкент – 19 случаев, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 5 случаев, Кызылординской области - 45 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 32 случая, Костанайской области - 1 случай.

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