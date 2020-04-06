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  7 апреля 2020
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В Узбекистане при лечении больных коронавирусом используют противомалярийные препараты

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане при лечении больных коронавирусом используют противомалярийные препараты. Об этом 6 апреля сообщил в ходе брифинга в штабе АИМК руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана Нурмат Атабеков.

Ранее, в социальных сетях появились сообщения о том, что противомалярийный препарат был протестирован при лечении коронавируса и его действие оказалось положительным.

"Да, это верная и правдивая информация. Применение противомалярийных препаратов в лечении коронавируса является эффективным. На территории Узбекистана в том числе настоявшее время применяется такая процедура лечения", - отметил Атабеков.

По словам главы Санэпиднадзора Узбекистана, в процессе лечения заражённых коронавирусом ведется работа с основной опорой на рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, ее протоколов, исходя из международного опыта, накопленного в этой связи, методам лечения, применяемым в странах, которые дали положительные результаты, мнение опытных специалистов каждой отрасли.

"На сегодняшний день факт того, что 30 пациентов выздоровели и выписались из больницы, указывает на положительный эффект", - добавил Атабеков.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане насчитывается 397 случаев коронавируса.

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