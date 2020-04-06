В Карши у жителей конфисковали 300 велосипедов за нарушение карантина

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 6 апреля, у более трехсот жителей города Карши, что на юго-востоке Узбекистана, конфисковали велосипеды за нарушение карантинного режима. Об этом сообщили местные СМИ.



В Узбекистане движение мотоциклов и велосипедов временно ограничено, начиная с 6 апреля.

В течении дня сотрудники УВД города и Национальной гвардии провели рейды по городу, выявляя нарушителей карантина. В результате к вечеру 6 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали свыше 300 велосипедистов, сообщает издание «Новости Кашкадарьи».

Велосипеды нарушителей были временно конфискованы и доставлены на штрафстоянку городского отдела внутренних дел.