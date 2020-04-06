В Турции запретили продажу медицинских масок, их будут раздаваться бесплатно

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил 6 апреля о новых мерах, которые будут предприниматься в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

"Местные власти начали бесплатно высылать медицинские маски нашим гражданам, которые оставили соответствующий запрос либо на [государственном портале] "е-девлет", либо на сайте почты PTT. Продажа масок запрещена", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала ТРТ.

По словам Эрдогана, система здравоохранения Турции перешла важный рубеж, проводя свыше 20 тыс тестов на коронавирусную инфекцию ежедневно. Кроме того, заявил президент Эрдоган, в районе аэропорта Стамбула будут организованы еще две больницы на 1000 коек.

Турецкий лидер добавил, что правительство страны готовит план по оказанию помощи еще 2,3 миллионам семей на фоне пандемии COVID-19.

Напомним, что по последним данным, в Турции зафиксировано 27 069 случаев коронавируса, 574 - погибли и более 1000 - выздоровевших.