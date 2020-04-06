[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Турции запретили продажу медицинских масок, их будут раздаваться бесплатно

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил 6 апреля о новых мерах, которые будут предприниматься в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

"Местные власти начали бесплатно высылать медицинские маски нашим гражданам, которые оставили соответствующий запрос либо на [государственном портале] "е-девлет", либо на сайте почты PTT. Продажа масок запрещена", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала ТРТ.

По словам Эрдогана, система здравоохранения Турции перешла важный рубеж, проводя свыше 20 тыс тестов на коронавирусную инфекцию ежедневно. Кроме того, заявил президент Эрдоган, в районе аэропорта Стамбула будут организованы еще две больницы на 1000 коек.

Турецкий лидер добавил, что правительство страны готовит план по оказанию помощи еще 2,3 миллионам семей на фоне пандемии COVID-19.

Напомним, что по последним данным, в Турции зафиксировано 27 069 случаев коронавируса, 574 - погибли и более 1000 - выздоровевших.

print
  • Минфин Монголии подписал меморандум с ПРООН о реформе государственных финансов
  • В Ашхабаде идут проливные дожди: некоторые улицы покрыты водой и глиной
  • В Государственном дворце Монголии изменился порядок подготовки новостей и репортажей



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com