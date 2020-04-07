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  7 апреля 2020
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Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в реанимацию

CentralAsia (KG) -  Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса. Об этом сообщает Би-Би-Си.

По сообщениям, состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

По его просьбе замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

В воскресенье 55-летнего Джонсона поместили в больницу Святого Фомы с «выраженными симптомами» коронавирусной инфекции.

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