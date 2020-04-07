Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в реанимацию
- Кыргызстан, общество
- 1:51, 07 апреля 2020
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CentralAsia (KG) - Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса. Об этом сообщает Би-Би-Си.
По сообщениям, состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.
По его просьбе замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.
В воскресенье 55-летнего Джонсона поместили в больницу Святого Фомы с «выраженными симптомами» коронавирусной инфекции.