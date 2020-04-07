Кто такой Доминик Рааб, заменяющий главу Британии?

Доминик Рааб

CentralAsia (KG) - Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса. Об этом сообщает Би-Би-Си.

По сообщениям, состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

По его просьбе замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

Доминик Рааб родился в 1974 году в Бакингемшире в семье выходцев из Чехословакии. По сообщению газеты The Jerusalem Post, он сын выходца из еврейской семьи Питера Рааба, которого родители ребёнком увезли в Великобританию из Чехословакии в 1938 году после заключения Мюнхенского соглашения.

Доминик Рааб окончил Леди-Маргарет-Холл (Оксфорд) и получил степень магистра в колледже Иисуса (Кембриджский университет), затем занимался юридической практикой.

В 2010 году избран в Палату общин в избирательном округе Ишер и Уолтон (Суррей).

9 июля 2018 года после отставки Дэвида Дэвиса Рааб получил портфель министра по выходу из ЕС во втором кабинете Терезы Мэй.

24 июля 2019 года назначен в кабинете Бориса Джонсона Министром иностранных дел и первым министром.

Он обладатель чёрного пояса каратэ.