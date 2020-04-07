6313 граждан Монголии из 45 стран хотят вернуться домой, - МИД

CentralAsia (MNG) - Монголы просят вернуть их домой на фоне запретов на поездки COVID-19.

Большинство стран, затронутых пандемией коронавируса, закрыли свои границы и ввели запрет на поездки, чтобы предотвратить распространение инфекции.

По словам генерального директора консульского департамента МИДа Л.Мөнхтушиг, в посольства и консульства страны обратились 6313 монгольских граждан, которые застряли в 45 странах и просили отправить самолеты для их эвакуации.

Отдельно Л.Мөнхтушиг отметил, что иностранные дипломаты и члены их семей могут прибыть в Монголию чартерными рейсами правительства в соответствии с решением, принятым Государственной комиссией по чрезвычайным ситуациям 20 марта. Был спор из-за иностранных граждан, включенных в эвакуационные рейсы в Монголию, после того, как у трех членов семьи сотрудников посольства Турции в Улан-Баторе был подтвержден коронавирус. Граждане Турции прибыли в Монголию чартерным рейсом из Южной Кореи 28 марта.

С середины марта Монголия эвакуировала более 1500 человек на чартерных рейсах из Южной Кореи, Японии и Европы.