Коронавирус: Во Франции рекорд по смертности, в Испании она падает четвертый день подряд

Бригада дезинфекцирует железнодорожную станцию Мюлуз после того, как 12 пациентов Covid-19 были эвакуированы поездом, чтобы освободить больни

CentralAsia (KG) - 833 смерти от Covid-19 зафиксированы во Франции за последние 24 часа - самый высокий показатель в стране за все время пандемии.

Карантин во Франции продлится как минимум до середины этого месяца. Одновременно министр финансов страны сказал, что Франция находится в самом тяжелом экономическом кризисе со времен Второй мирровой войны. «Это намного хуже, чем кризис в 2009 году», - сказал на встрече с депутатами Бруно Ле Мэр.

В Италии после нескольких дней снижения показателя смертности она вновь выросла. Но в понедельник вечером стало известно, что за последние сутки в стране умерли 636 пациентов - это больше чем на 100 человек превышает предыдущий показатель.

В Испании ежедневное число смертей снижается четвертый день подряд. Ежедневное число погибших в понедельник было зафиксировано на уровне 637, самого низкого показателя с 24 марта.

Страна остается одной из наиболее пострадавших в результате пандемии в мире: 13 055 человек погибли. По данным министерства здравоохранения, еще 135 032 человека дали положительный результат на вирус.

Испанское правительство заявило, что в настоящее время изучает возможность массового тестирования и выделения бессимптомных носителей вируса.