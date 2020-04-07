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  7 апреля 2020
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В Улан-Баторе в результате массового ДТП 11 человек получили ранения

CentralAsia (MNG) -  После массовой аварии, которая произошла в районе Сонгинохайрхан в субботу (4 апреля), движение на дороге в подрайоне Баянхошуу временно закрылось.

Полиция подтвердила, что в результате было 11 раненых, трое из них в тяжелом состоянии. Авария произошла около 11 утра на перекрестке Жанцан в районе Сонгинохайрхан Улан-Батора, столкнулись 8 автомобилей.

Водитель грузовик-миксера Isuzu Cxz-81 потерял контроль управления. По его словам, тормоза вышли из строя.

В аварии пострадали миксер Isuzu Cxz-81, Honda Fit, Toyota Prius-20, Hyundai Sonota-6, Hyundai Sonota-5, Toyota Prius-30, Ssangyong Korando и Nissan Tiida.

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