Вскоре мы начнем временно хоронить в парках, 10 гробов в ряд, - депутат Нью-Йорка

Медработник сидит на скамейке возле Центрального парка в Манхэттене, Нью-Йорк

CentralAsia (CA) - «Вскоре мы начнем «временное погребение». Это, вероятно, будет сделано в парках Нью-Йорка (да, вы правильно прочитали). Траншеи будут вырыты для 10 гробов в ряд», - написал в твиттере депутат городского парламента Нью-Йорка, глава комитета по здоровью Марк Левин.

«Основная цель – избежать примера Италии, где военные на грузовиках собирали трупы из церквей и даже улиц», - написал он.

Позже в другом твитте он уточнил, что это план при дальнейшем ухудшении ситуации. По его словам, сейчас все морги города переполнены, также переполнены 100 грузовиков с холодильниками.

В Нью-Йорке 132 тыс. зараженных, 3485 человек умерли.