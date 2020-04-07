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  7 апреля 2020
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Коронавирус вызвал самый серьезный кризис в истории ЕС, - канцлер Германии Ангела Меркель

CentralAsia (KG) -  Канцлер Германии Ангела Меркель назвала пандемию коронавируса самым серьезным кризисом за всю историю существования Европейского Союза. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Канцлер отметила, что пандемия стала «угрозой здоровью граждан» сродни природной катастрофе.

«С моей точки зрения, Европейский союз находится перед самым серьезным испытанием с момента основания», - сказала она.

Меркель призвала показать, что ЕС готов защищать свою экономику, и здесь необходимы скоординированные действия стран-членов союза. «Это особенно правильно для стран еврозоны. Германия преуспеет только в том случае, если у Европы будет все хорошо», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Евросоюз решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом.

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