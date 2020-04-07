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  7 апреля 2020
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Впервые с января в Китае никто не умер от вируса

CentralAsia (KG) -  Китай опубликовал официальные ежедневные данные о коронавирусе - 32 случаев заболевания (все они импортированные) и ни одной смерти.

Впервые с тех пор, как Национальная комиссия здравоохранения начала публиковать ежедневные данные с 25 января, в стране не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19.

За последние две недели число погибших колебалось от одного до семи. Всего умерли 55 человек, из них в Ухане 51.

Общее число погибших в Китае составляет 3212 человек.

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