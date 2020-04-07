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  7 апреля 2020
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В Ташкенте создали более 500 пунктов контроля за населением, следящих за карантинным режимом

CentralAsia (UZ) -  

В Ташкенте в каждой махалле создали группы контроля за населением, которые следят за тем, чтобы люди покидали дома только в случае крайней необходимости и перемещались только в защитных масках.

В рамках мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в 514 махаллях 11 районов Ташкента были созданы пункты общественного контроля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел города Ташкента.

Для работы в данных пунктах были сформированы группы, в состав которых входят: председатели махалли, территориального инспектора профилактики и его помощника, членов группы “Фидокор ёшлар”, а также активисты махалли.

Как сообщает ведомство, основная задача каждой группы – обеспечить контроль, чтобы жители махалли в условиях карантина только в случаях крайней необходимости – для покупки продовольствия и лекарств выходили на улицу и исключительно в масках.

Члены пунктов общественного контроля круглосуточно проводят подворный обход в целях обеспечения соблюдения правил карантина местными жителями, которым разъясняют, что без необходимости покидать дома опасно для их здоровья и здоровья их родных, близких и других людей.

ГУВД столицы призывает население поддержать меры, принятые в стране в целях предупреждения распространения коронавируса и следовать рекомендациям и требованиям представителей пунктов общественного контроля.

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