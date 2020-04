В США аномально высокая смертность от вируса среди афроамериканцев

CentralAsia (CA) - Штат Луизиана опубликовал данные COVID-19, которые показывают, что на афроамериканцев приходится 70% всех смертей в штате.

Афроамериканцы составляют примерно 32% населения.

Примерно такие же данные приводит город Чикаго: 72% смертей приходятся на афроамериканцев, хотя они составляют только 30% населения города.



По данным мэрии Чикаго, на 5 апреля из 4 680 подтвержденных случаев Covid-19 в Чикаго 1824 (39%) были чернокожими жителями. Для сравнения - 847 белых, 478 латиноамериканцев, 126 азиатов.

По состоянию на воскресенье в Чикаго умерли 98 человек.



Аномалия по всему штату, где на чернокожих приходится 41% смертей, несмотря на то, что они составляют 14% населения штата Иллинойса.

В США на 9.30 по Бишкекскому времени заразились 368 тыс. человек и 10 923 человек умерли. В Лиузиане заразились 14 867 человек, умерли 512 человек.

Sobering data:



72% of our #COVID19 deaths have been in black Chicagoans.



But black Chicagoans make up just 30% of the city.@cbschicago #coronavirus pic.twitter.com/X07mnBfiI2 — Marissa Parra (@MarParNews) April 6, 2020