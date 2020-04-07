В США аномально высокая смертность от вируса среди афроамериканцев

- Азия и мир, общество
- 9:30, 07 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Штат Луизиана опубликовал данные COVID-19, которые показывают, что на афроамериканцев приходится 70% всех смертей в штате.
Афроамериканцы составляют примерно 32% населения.
Примерно такие же данные приводит город Чикаго: 72% смертей приходятся на афроамериканцев, хотя они составляют только 30% населения города.
По данным мэрии Чикаго, на 5 апреля из 4 680 подтвержденных случаев Covid-19 в Чикаго 1824 (39%) были чернокожими жителями. Для сравнения - 847 белых, 478 латиноамериканцев, 126 азиатов.
По состоянию на воскресенье в Чикаго умерли 98 человек.
Аномалия по всему штату, где на чернокожих приходится 41% смертей, несмотря на то, что они составляют 14% населения штата Иллинойса.
В США на 9.30 по Бишкекскому времени заразились 368 тыс. человек и 10 923 человек умерли. В Лиузиане заразились 14 867 человек, умерли 512 человек.
Sobering data:
72% of our #COVID19 deaths have been in black Chicagoans.
But black Chicagoans make up just 30% of the city.@cbschicago #coronavirus pic.twitter.com/X07mnBfiI2 — Marissa Parra (@MarParNews) April 6, 2020