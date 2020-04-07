В Самарканде сильный ливень затопил улицы и дома (фото)

CentralAsia (UZ) - Прошедший проливной дождь создал населению города Самарканда серьезные проблемы: затоплены жилые дома, улицы и дороги. Жители города публикуют в соцсетях фотографии домов, которые в некоторых местах ушли под воду до уровня окон.

Больше всего пострадали те люди, которые проживают в старых постройках. По их словам, они не могли справиться с ливнем, который впоследствии породил массу неудобств, сообщает местное издание stv.uz.

"Мы не могли дозвониться до службы спасения, пришлось набирать номер пожарников, чтобы хотя бы откачали воду, - цитирует издание одного из очевидцев. – Наш дом находится в низине, поэтому вся ливневая вода пошла к нам. В комнатах все плывет, успели только детей вынести".

Как сообщает Самаркандское городское управление МЧС, в дежурную часть поступило около двухсот звонков. Выехало 12 бригад спасательной службы.