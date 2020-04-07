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  7 апреля 2020
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В Монголии еще два человека вылечились от коронавируса

CentralAsia (MNG) -  Двоих пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусом, выписали из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Монголии (НИЦИЗ). Об этом сообщил глава НИЦИЗ, Д.Нямхуу.

После лечения в медицинском учреждении результаты теста на коронавирус у двух пациентов показали отрицательный результат. Сейчас оба пациента чувствуют себя хорошо.

«Эти люди прошли пять тестов в течение трех дней подряд и результаты дали отрицательный результат. Мы продолжим мониторинг в будущем. Есть такие хорошие новости», - сказал Д.Нямхуу.

Гражданин Франции, которые болеет коронавирусом и в настоящее время находится в Монголии, чувствует себя хорошо. Badrakh Energy, компания, в которой он работает, пожертвовала 100 миллионов тугриков (примерно $36 тыс.) в НИЦИЗ для вознаграждения врачей и персонала. Это пожертвование будет использовано в качестве стимула для медицинского персонала, прокомментировал Д.Нямхуу.

На сегодня в Монголии выявили 15 случаев коронавируса.

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