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  7 апреля 2020
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Посольство Узбекистана в Лондоне раздало плов для соотечественников, оказавшихся в затруднительном положении

CentralAsia (UZ) -  Посольство Узбекистана в Лондоне и активисты из числа узбекистанцев провели благотворительную акцию для соотечественников, сообщило ИА "Дунё".

Они провели благотворительную акцию в поддержку узбекистанцев, прежде всего студентов, обучающихся в вузах Великобритании и оказавшихся в затруднительном положении ввиду введения британскими властями карантинных мер на фоне пандемии коронавируса.

Для них была организована раздача свыше 400 порций плова. В рамках мер социального дистанцирования раздача была осуществлена в различных частях Лондона по заранее согласованному графику.

Дипмиссия Узбекистана в Британии, а также представителями узбекской диаспоры решили осуществлять такие мероприятия регулярно.

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