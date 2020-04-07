США выделили Туркменистану почти $920 тыс.тыс. на борьбу с коронавирусом

CentralAsia (TM) - Соединенные Штаты выделили Туркменистану более 920 тыс. долларов США в виде медицинской помощи для оказания поддержки в подготовке лабораторных систем, активизации поиска случаев заболевания и эпидемиологического надзора, поддержки технических экспертов для реагирования и обеспечения готовности, информировании о рисках. Об этом сообщается в пресс-релизе посольства США в Ашхабаде.

«За последние 20 лет Соединенные Штаты инвестировали более 201 миллиона долларов экономической поддержки в Туркменистан, в том числе около 21 миллиона долларов в область здравоохранения», - подчёркивается в сообщении американского посольства.

«Я очень горжусь нашей командой здесь, в посольстве США в Ашхабаде, поскольку они упорно работают над защитой американских граждан и сотрудничают с Туркменистаном в борьбе с глобальной пандемией COVID-19», - сказал посол США в Туркменистане Мэттью С. Климоу.

«Мы искренне ценим административную и координационную поддержку правительства Туркменистана, в том числе Его Превосходительства Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, министра иностранных дел Рашида Мередова, заместителя министра иностранных дел Берди Мятиева, заместителя министра иностранных дел Вепа Хаджиева и многих наших коллег в Министерстве иностранных дел, которые способствовали безопасной репатриации американских граждан», - говорится в его сообщении.

По официальным данным, в Туркменистане не зарегистрировано случаев коронавируса.