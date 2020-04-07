Министр здравоохранения Новой Зеландии назвал себя «идиотом» после двух нарушений карантина

Дэвид Кларк

CentralAsia (KG) - Министр здравоохранения Новой Зеландии назвал себя «идиотом» после того, как нарушил ограничительные меры, отвезя свою семью на пляж. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Дэвид Кларк признал, что 12-мильная (20 км) дорога была «явным нарушением принципов карантина».

Он попросил отставки у премьер-министра Хасинде Ардерн, но сохранил свою должность из-за напряженной ситуации. Тем не менее, он был понижен в должности в кабинете министров, а также потерял вторую должность заместителя министра финансов.

В воскресенье главный медицинский работник Шотландии подал в отставку за две поездки во второй дом во время ограничений.

Что сделал Дэвид Кларк?

В четверг, 25 марта, Новая Зеландия ввела самый высокий уровень ограничений – четвертый уровень.

Но в первые выходные Дэвид Кларк вывез свою семью из дома в Данидине на пляж Докторас-Пойнт. Мистер Кларк признал поездку премьер-министру после того, как его раскритиковали за очередное нарушение правил.

На прошлой неделе он проехался по трассе для горных велосипедов - и его фургон с его фотографией сбоку был сфотографирован у трассы.

Мистер Кларк сказал, что подал в отставку. «Как министр здравоохранения я обязан не только следовать правилам, но и подавать пример другим новозеландцам, - сказал он. - В то время, когда мы просим новозеландцев пойти на исторические жертвы, я подвел команду. Я был идиотом и понимаю, почему люди будут злиться на меня».

Премьер Ардерн сказала, что «в нормальных условиях» Кларк будет уволен. «Мы не можем допустить массовых сбоев в секторе здравоохранения или сбоев в нашей реакции на кризис», - сказала она.

Сейчас в Новой Зеландии 1100 случаев заражения вирусов и один человек умер.



