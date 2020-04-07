Ещё один гражданин Узбекистана скончался в Нью-Йорке от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Нью-Йорке накануне, 6 апреля, от коронавируса скончался еще один гражданин Узбекистана. На прошлой неделе сообщалось о двух погибших уроженцах Узбекистана от коронавируса в Нью-Йорке.

По информации генерального консульства Узбекистана в Нью-Йорке, гражданин РУз., 1969 года рождения, скончался в местной клинике в результате осложнений от заражения коронавирусной инфекцией.

22 марта у Р.Х. были отмечены первые симптомы болезни, в связи с резким ухудшением его здоровья 2 апреля он был госпитализирован и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и погружен в состояние искусственной комы.

В указанный период генконсульство поддерживало связь с его родственниками, сообщили в МИД Узбекистана.

В настоящее время генконсульство совместно с лидерами и активистами диаспоральных организаций решают организационные вопросы, связанные с его похоронами.

Ранее сообщалось ещё о двух смертях узбекистанцев в Нью-Йорке от коронавируса. Погибшие были в возрасте от 50 до 60 лет.





