В США из-за нехватки мест в больницах крупнейший готический собор в мире переоборудуют в госпиталь

CentralAsia (CA) - Кафедральный собор Иоанна Богослова — англиканский храм в Нью-Йорке — будет переоборудован в госпиталь, сообщает «МИР 24».

Это крупнейший готический собор мира, размер его зала составляет 180 метров.

Согласно информации, в здании разместят сразу 200 коек, а также 9 медицинских палаток. По словам священника, в прежние времена храмы часто становились прибежищем для больных.

Сейчас в Нью-Йорке заражены коронавирусом почти 70 тыс. человек, около 3 тыс. скончались. А общее число зараженных в США сегодня достигло 367,6 тыс. человек, из них умерли 10,9 тыс. человек.