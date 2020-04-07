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  7 апреля 2020
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В США из-за нехватки мест в больницах крупнейший готический собор в мире переоборудуют в госпиталь

CentralAsia (CA) -  Кафедральный собор Иоанна Богослова — англиканский храм в Нью-Йорке будет переоборудован в госпиталь, сообщает «МИР 24».

  • Это крупнейший готический собор мира, размер его зала составляет 180 метров.

Согласно информации, в здании разместят сразу 200 коек, а также 9 медицинских палаток. По словам священника, в прежние времена храмы часто становились прибежищем для больных.

Сейчас в Нью-Йорке заражены коронавирусом почти 70 тыс. человек, около 3 тыс. скончались. А общее число зараженных в США сегодня достигло 367,6 тыс. человек, из них умерли 10,9 тыс. человек.

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