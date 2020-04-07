Британцы подожгли и повредили 20 «распространяющих коронавирус» вышек 5G

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CentralAsia (CA) - Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщает РИА Новости.

Случаи повреждений и поджогов вышек начали происходить в начале прошлой недели, в частности, в пригороде Ливерпуля и на Востоке Англии.



Как отмечает The guardian, из-за медленного внедрения сетей 5G в Британии большая часть разрушенных вышек не была оборудована дорогостоящей технологией. В результате из-за поломок мачт пострадали сети 3G и 4G.



Крупнейшие британские телекоммуникационные компании обратились к своим клиентам с просьбой о помощи, чтобы прекратить разрушение сетей.



«Произошли случаи, когда вандалы поджигали мобильные вышки, нарушая работу критически важной инфраструктуры и распространяя ложную информацию, указывающую на связь между 5G и пандемией COVID-19. Нет никаких научных доказательств какой-либо связи между 5G и коронавирусом. Это факт», - говорится в открытом письме.