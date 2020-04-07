Я уверена, что сектор здравоохранения мира победит COVID-19, - глава Минздрава Монголии

CentralAsia (MNG) - Сегодня отмечается Всемирный день здоровья (World Health Day). В связи с этим министр здравоохранения Монголии Д.Сарангэрэл обратилась к народу.

«На этот раз Всемирный день здоровья наступает в то время, когда весь мир борется с опасной болезнью. Но это не значит, что мы не должны поздравлять и уважать друг друга. Но это день, день, когда слушают лучшие слова и благословения.

Сегодня настало время, чтобы наши врачи, как солдат, более, чем когда-либо, стояли на страже здоровья нашей страны и нашего народа. Я горжусь всеми вами, смелыми докторами и медработниками, которые шаг за шагом демонстрируют, что могут достойно выполнить эту обязанность. Хотя случаи заболевания коронавирусом были импортированы в Монголию, сектор здравоохранения вместе с правительством и населением стал одной из немногих стран в мире, которая не была заражена коронавирусом.

Медицинский сектор, который благодаря профессионализму, сердечной и командной работе преодолел многие инфекционные заболевания во всем мире, уверен, что сектор здравоохранения снова победит COVID-19», - она сказала в обращении к работникам здравоохранения и работников сектора здравоохранения.

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization, WHO). За время, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира.

Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Информационно-просветительские мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше.

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под разными девизами: «В безопасности твоей крови – спасение жизни многих», «Активность – путь к долголетию», «Беременность – особое событие в жизни. Сделаем его безопасным», «Защитим здоровье от изменений климата», «1000 городов – 1000 жизней», «Урбанизация и здоровье», «Устойчивость к противомикробным препаратам и её глобальное распространение», «Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам», «Высокое артериальное давление», «Маленький укус – источник большой опасности», «Безопасность пищевых продуктов», «Победим диабет!», «Депрессия: давай поговорим», «Здоровье для всех» и другое.