Доходы общего бюджета сократились на $54 млн, - глава Минфина Монголии

CentralAsia (MNG) - Постоянный комитет парламента Монголии по бюджету обсудил вопрос о том, будет ли проводиться обсуждение проекта резолюции Великого Государственного Хурала о мерах по защите здоровья и доходов граждан, сохранению рабочих мест и стимулированию экономики во время вспышки коронавируса (COVID-19).

Речь идёт о проекте постановления Великого Государственного Хурала Монголии, о комплексе мер по защите здоровья и доходов граждан, сохранении рабочих мест и стимулирования экономики во время пандемии коронавирусной инфекции.

В ходе обсуждения министр финансов Монголии Ч.Хурэлбаатар дал объяснение сегодняшней ситуации.

«Зарплаты и рабочие места государственных служащих стабильны. Однако было решено, что тендеры должны быть освобождены от социального страхования и подоходного налога. В настоящее время бюджет сокращен на 150 млрд тугриков (примерно $54 млн)», - сказал он.

Также обсуждается вопрос о том, что с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года гражданин Монголии, заключивший добровольный договор с организацией социального страхования, освобождается от страховых взносов для пенсий, пособий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере его минимальной заработной платы, которая рассчитывается и выплачивается от государства застрахованному за тот же период.