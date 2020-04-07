[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
COVID-19: Опустевшая Барселона. Видео с дрона
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  Испанская Барселона — город, в котором жизнь кипит всегда. Но только не сейчас. Каталонская полиция опубликовала кадры, снятые дроном — некогда переполненные улицы совсем опустели, передает euronews.

Полиция поблагодарила жителей региона за то, что те соблюдают карантин: «Спасибо, что остаетесь дома», «Спасибо, что сделали это возможным».

Сейчас Испания занимает первое место среди европейских государств по числу зараженных коронавирусом — более 130 тыс. человек, но уже четвертый день подряд количество смертей снижается. Карантин в Испании был введен в середине марта.

print
  • Во Франции заразившийся коронавирусом врач покончил с собой
  • В США аномально высокая смертность от вируса среди афроамериканцев
  • В Узбекистане начнут производить аппараты искусственной вентиляции легких



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com