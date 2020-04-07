COVID-19: Опустевшая Барселона. Видео с дрона

кадр из видео

CentralAsia (CA) - Испанская Барселона — город, в котором жизнь кипит всегда. Но только не сейчас. Каталонская полиция опубликовала кадры, снятые дроном — некогда переполненные улицы совсем опустели, передает euronews.

Полиция поблагодарила жителей региона за то, что те соблюдают карантин: «Спасибо, что остаетесь дома», «Спасибо, что сделали это возможным».

Сейчас Испания занимает первое место среди европейских государств по числу зараженных коронавирусом — более 130 тыс. человек, но уже четвертый день подряд количество смертей снижается. Карантин в Испании был введен в середине марта.