В Узбекистане обещают покончить с дефицитом картошки к 15 апреля

CentralAsia (UZ) - Министерство сельского хозяйство Узбекистана сообщило, что с 15 апреля в стране не будет дефицита картофеля. Сообщается, что в скором времени на рынки страны поступит большое количество картофеля.

«Дефицит картофеля (45-50 тыс. тонн) в основном происходит в марте-апреле. В этот период внутреннее потребление в основном удовлетворяется за счет запасов и импорта из-за рубежа», – говорится в официальном сообщении.

Как сообщил Минсельхоз, для сезона зима-весна 2019-2020 было запасено 181 тыс. тонн картофеля, на сегодняшний день продано 133 тыс. тонн.

«В среднем ежедневно со складов выпускается 1800 тонн картофеля. Это в среднем 40 процентов суточного потребительского спроса (4,5 тыс. тонн)», – отмечено в сообщении.

В министерстве сообщили, что через 10 дней на рынки поступит картофель, выращенный местными фермерами, что позволит устранить существующий дефицит данного сельхозпродукта.

Ранее, 30 марта, сообщалось о том, что на рынках Узбекистана стоимость картофеля подскочила с 3,5 тысячи сумов до 7 тысяч сумов (0,73 доллара).

По данным рабочей группы, состоящей из числа сотрудников Генпрокуратуры и налоговой службы, в минувшие выходные дни резко подорожание продуктов на рынках страны произошло по вине торговцев. Сообщается, что несколько торговцев, необоснованно повысившие цены на продукты питания, привлечены к ответственности.