«Пума, пингвины, олени». Пока люди дома, животные выходят на опустевшие улицы городов. Видео

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CentralAsia (CA) - Из-за распространения коронавируса во многих городах мира объявлено ЧП и люди, соблюдая карантин, находятся дома. Пока все дома, животные выходят на опустевшие улицы городов, ВВС сделал подборку из нескольких мест.

Среди любопытных животных, которые решили исследовать опустевшие улицы городов, есть: пума, кролики, олени, гуси, бараны и другие.

Видео можете посмотреть ниже: