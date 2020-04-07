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  7 апреля 2020
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«Пума, пингвины, олени». Пока люди дома, животные выходят на опустевшие улицы городов. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  Из-за распространения коронавируса во многих городах мира объявлено ЧП и люди, соблюдая карантин, находятся дома. Пока все дома, животные выходят на опустевшие улицы городов, ВВС сделал подборку из нескольких мест.

Среди любопытных животных, которые решили исследовать опустевшие улицы городов, есть: пума, кролики, олени, гуси, бараны и другие.

Видео можете посмотреть ниже:
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