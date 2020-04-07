В Самарканде после проливных дождей рухнул дом (видео)
- Узбекистан, общество
- 13:05, 07 апреля 2020
- Просмотров: 472
CentralAsia (UZ) - Затяжные проливные дожди в Самарканде лишили жилья людей. Жилой дом, оказавшийся после сильных ливней в воде по окна, стал разрушаться на глазах очевидцев.
Видео распространилось в соцсетях, где пользователи второй день обсуждают степень урона от проливных дождей в Самарканде, прикрепляя к комментариям фото и видео.
На данных момент информации о пострадавших в результате разрушения дома нет.
Официальные органы Узбекистана также пока никак не прокомментировали ситуацию в Самарканде.