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  7 апреля 2020
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В Самарканде после проливных дождей рухнул дом (видео)
Предыстория: В Самарканде сильный ливень затопил улицы и дома (фото)

CentralAsia (UZ) -  Затяжные проливные дожди в Самарканде лишили жилья людей. Жилой дом, оказавшийся после сильных ливней в воде по окна, стал разрушаться на глазах очевидцев.

Видео распространилось в соцсетях, где пользователи второй день обсуждают степень урона от проливных дождей в Самарканде, прикрепляя к комментариям фото и видео.

На данных момент информации о пострадавших в результате разрушения дома нет.

Официальные органы Узбекистана также пока никак не прокомментировали ситуацию в Самарканде.

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