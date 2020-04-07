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  7 апреля 2020
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Монгольские депутаты намерены обнулить таможенную пошлину на семена овощей и зерно

CentralAsia (MNG) -  В Монголии представлен проект постановления об отмене таможенных пошлин на производство зерна и овощей.

Сегодня, 7 апреля, депутаты парламента Х.Болорчулуун, А.Сухбат и С.Бямбацогт в рамках своих полномочийпредставили спикеру парламента Г.Занданшатару проект резолюции «О внесении изменений в приложение к постановлению об утверждении ставок таможенных пошлин на импортируемые товары».

Проект резолюции предусматривает снижение таможенных пошлин до нуля на производство зерна, кормовых растений, картофеля и семян овощей, а также утверждение правительством национального кодекса для зерна, кормовых растений и семян овощей.

Монголия производит внутри страны большую часть семян картофеля, моркови и репы, 40 процентов семян капусты, 5 процентов семян лука, 30 процентов семян чеснока и 40 процентов огурцов и помидоров.

Хотя определенный процент потребности в овощных семенах удовлетворяется за счет внутреннего производства, существует необходимость в импорте качественных семян из других стран, считают вышеупомянутые депутаты.

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