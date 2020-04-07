ГУВД Ташкента перенимает опыт полиции Китая в период борьбы с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - Главное управление внутренних дел города Ташкента изучило опыт полиции Китая в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Как отмечается в официальном сообщении, по инициативе руководства ГУВД г. Ташкента состоялась встреча начальника правоохранительного ведомства с официальным представителем Министерства общественной безопасности Китая в Узбекистане Лю Тунпинем.

В ходе встречи представители делегации МОБ КНР подробно изложили план действий сил Министерства общественной безопасности и ведомств, общественных организаций, задействованных в мероприятиях по противодействию распространения заболевания, благодаря которым удалось свести практически к нулю заражение населения коронавирусом.

Особый акцент был сделан на требования к гражданскому населению в условиях карантина. Так, был введен режим строгой самоизоляции, жителям города Ухань разрешалось по одному представителю домохозяйства один раз в три дня выходить на улицу за продуктами и лекарствами, причем, для этих целей выдавалась специальная путевка.

Как отмечается в официальном сообщении, китайской стороной положительно оценены усилия правительства Узбекистана, предпринятые в первые же дни выявления лиц, зараженных коронавирусной инфекцией.

"В частности, приостановка общественного транспорта, запрет на передвижение людей и автотранспорта, не противоэпидемиологического назначения, регулярное оповещение граждан об обстановке в городе, количестве зараженных и их состоянии, а также поддержку социально уязвимых слоев населения и тесное взаимодействие с СМИ", - отметили в ведомстве.

Коллегами из КНР, исходя из опыта борьбы с пандемией, дан ряд рекомендаций для повышения эффективность мер, сдерживающих темпы распространения коронавируса.