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  7 апреля 2020
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Уникальное место Монголии, туркомплекс «50°100°» принял более 6000 посетителей в 2019 году

CentralAsia (MNG) -  Государственный секретарь Министерства труда и социальной защиты Г.Өнөрбаяр, Государственный секретарь Министерства окружающей среды и туризма Д.Ганболд и губернатор аймака Хубсугул Л.Ганболд 3-4 апреля были в поселке Хатгал аймака Хубсугул.

Должностные лица ознакомились с местом расположения летнего лагеря «Найрамдал-2» на озере Хубсугул и общим планированием проекта развития устойчивого туризма.

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Они также посетили туристический комплекс 50°100°» и обязались выделить средства для создания благоприятных условий для людей и детей с ограниченными возможностями в комплексе и построить санитарный объект.

Туристический комплекс «50°100°», который открылся в июле 2019 года в долине Эрхэл на территории сомона Алаг-Эрдэнэ аймака Хубсугул для развития туризма и продвижения туристических продуктов и услуг в аймаке, принял в прошлом году более 6000 посетителей.

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Данный комплекс расположен на 50°100° или на точке пересечения 50 градусов северной широты и 100 градусов восточной долготы. В других аналогичных местах долготы и широты земли люди не могут посетить.

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