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  7 апреля 2020
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В Таджикистане пищевые предприятия переходят на выпуск антисептиков

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане, где официально не выявлен коронавирус ряд предприятий пищевой промышленности в связи с пандемией коронавируса в мире перешел на производство антисептических препаратов. Об этом сообщил Asia-Plus.

«В целях предотвращения инфекционных заболеваний со стороны пищевых предприятий страны, в частности ООО «ММК» в городе Худжанд, ООО «Сахо и К» в городе Гулистон и ООО «ММД» в районе Рудаки и другими налажено производство гигиенических и антисептических препаратов», - говорится в сообщении министерства промышленности и новых технологий страны.

В Минпроме сообщили, что ведомство совместно с Министерством здравоохранения и социальной защиты продолжает принимать меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в стране. В Минпроме действует внутриведомственный штаб по предотвращению проникновения и распространения коронавируса.

По данным Минздрава, до настоящего момента в Таджикистане пока еще не выявлены случаи заражения коронавирусом.

«До сегодняшнего дня в стране были проведены почти 3 тыс. тестов на коронавирус и все результаты отрицательные», - сообщили в ведомстве.

С 1 февраля по 6 апреля 7041 человек, въехавший в Таджикистан из-за рубежа, был помещен на карантин. В настоящее время 2750 человек остаются в карантинных зонах.

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