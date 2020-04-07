В Таджикистане пищевые предприятия переходят на выпуск антисептиков

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане, где официально не выявлен коронавирус ряд предприятий пищевой промышленности в связи с пандемией коронавируса в мире перешел на производство антисептических препаратов. Об этом сообщил Asia-Plus.



«В целях предотвращения инфекционных заболеваний со стороны пищевых предприятий страны, в частности ООО «ММК» в городе Худжанд, ООО «Сахо и К» в городе Гулистон и ООО «ММД» в районе Рудаки и другими налажено производство гигиенических и антисептических препаратов», - говорится в сообщении министерства промышленности и новых технологий страны.



В Минпроме сообщили, что ведомство совместно с Министерством здравоохранения и социальной защиты продолжает принимать меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в стране. В Минпроме действует внутриведомственный штаб по предотвращению проникновения и распространения коронавируса.



По данным Минздрава, до настоящего момента в Таджикистане пока еще не выявлены случаи заражения коронавирусом.



«До сегодняшнего дня в стране были проведены почти 3 тыс. тестов на коронавирус и все результаты отрицательные», - сообщили в ведомстве.

С 1 февраля по 6 апреля 7041 человек, въехавший в Таджикистан из-за рубежа, был помещен на карантин. В настоящее время 2750 человек остаются в карантинных зонах.