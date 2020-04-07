Губернатор столицы Монголии С. Амарсайхан поручил главам районов подготовиться к следующей зиме с мая

CentralAsia (MNG) - Губернатор столицы Монголии С.Амарсайхан проводит еженедельные онлайн-брифинги по текущим вопросам, начиная с 30 марта. Накануне, 6 апреля, губернатор провел очередной брифинг.

В начале брифинга он процитировал, что город Улан-Батор имеет братские отношения с более чем 40 городами зарубежных стран и обменивается информацией с городами о текущих мерах по профилактике инфекции COVID-19.

Губернатор С.Амарсайхан призвал организации, работающие в столице, отвечающие за инженерные сооружения по всему городу, не сокращать электроэнергию и не оказывать давление на граждан, требуя оплаты в этот период экономических трудностей, что приводит к отсутствию доходов для физических и юридических лиц из-за пандемии COVID-19.

Для выполнения решения правительства о запрете потребления сырого угля общественные и административные организации столицы работали в состоянии повышенной готовности в соответствии с распоряжением губернатора столицы с 1 октября 2019 года по 1 апреля 2020 года. В связи с этим губернатор города отметил, что 2098 сотрудникам 43 организаций за сверхурочную работу были предоставлены поощрительные выплаты на сумму 855,9 млн.тугриков (примерно $310 тыс). Кроме того, с 1 апреля губернаторы районов будут в дальнейшем нести полную ответственность за надзор по потреблению необработанного угля и отвечать за вопросы, связанные с продажей и поставкой рафинированного топлива.

В рамках реализации Постановления Правительства № 62, в общей сложности 135 тысяч детекторов CO были распределены по домохозяйствам, и еще 65 тысяч детекторов CO будут распределены по домохозяйствам на следующей неделе. Кроме того, губернаторам районов было поручено обеспечить подготовку к зиме на 2020–2021 годы, начиная с наступающего мая.

Кроме того, губернатор города приказал соответствующим должностным лицам активизировать меры по предотвращению инфекции коронавируса, распространяющегося по всему миру. В рамках него проводятся работы по дезактивации 132 тыс.объектов и общественных улиц и площадей. К 1 мая планируется дезинфицировать ямные туалеты домашних хозяйств, проживающих в юрточной области, и в будущем дезактивация будет проводиться ежегодно.

Также губернатор С.Амарсайхан проинформировал общественность о решении в срочном порядке сдать в эксплуатацию центр охраны здоровья матери и ребенка столицы, который возводится неподалеку от квартала Буянт-Ухаа, района Хан-Уул. Прогресс строительства больницы на данный момент составляет 95 процентов.

В завершение своего брифинга губернатор предупредил граждан об опасности пожаров, так как произошло несколько случаев возгораний из-за невнимательности граждан.