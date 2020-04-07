В Казахстане число зараженных коронавирусом приблизилось к 700 человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:10 в Казахстане зарегистрированы еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения страны.
Новые случаи зафиксированы в Карагандинской области 7 случаев, Жамбылской области — 5, Костанайской области — 2, городе Шымкент — 1.
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На сегодняшний день в стране подтверждено 685 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султане - 222;
- Алматы - 119;
- Карагандинской области - 55;
- Акмолинской области – 42;
- Атырауской области - 32;
- Жамбылской области – 45;
- Шымкент – 20;
- Восточно-Казахстанской области - 6;
- Алматинской области - 10;
- Актюбинской области - 11;
- Северо-Казахстанской области - 25;
- Павлодарской области -1;
- Мангистауской области - 5;
- Кызылординской области - 54;
- Западно-Казахстанской области - 2;
- Туркестанской области - 33;
- Костанайской области - 3.