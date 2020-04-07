Предвыборная программа правящей Монгольской народной партии не отвечает заданным критериям, - НАУ

CentralAsia (MNG) - Некоторые предвыборные программы не соответствуют критериям для парламентских выборов 2020 года.

Для предстоящих парламентских выборов в Монголии 15 политических партий и 4 коалиции представили свои предвыборные платформы в Национальное аудиторское управление Монголии (НАУ).

Изучив предвыборные программы на предмет их соответствия политике Монголии в отношении долгосрочного развития и стабильности государственного бюджета, 6 апреля, НАУ пришло к выводу, что программы 4 коалиций и 8 политических партий не соответствуют критериям и уведомлениям. Их вернули, чтобы в течение пяти дней внести изменения в рамках требований законодательства.

Манифесты правящей партии, Монгольской народной партии и оппозиционной Демократической партии включены в список тех, что считается неприемлемыми. Согласно законодательству, НАУ должна представить окончательное заключение в Генеральную избирательную комиссию (ГИК) до 25 апреля, которая затем утвердит свое участие в выборах.

В соответствии с законом о выборах, избирательные платформы не должны содержать обязательства перед гражданами денежных средств и имущества, или доходов и акций от добычи, нефти, полезных ископаемых или других доходов отрасли или аннулирования или конвертации кредитов и других долгов.

По данным НАУ, например, предвыборная платформа, обещающая увеличить зарплату до 2,5 млн тугриков (приблизительно $900), считается обременительной для государственного бюджета, а те, кто предлагает бесплатные квартиры и беспроцентные коммерческие кредиты, нарушают закон.

Кроме того, кандидаты, участвующие в выборах, подают свои декларации об активах и доходах в режиме онлайн по адресу https://meduuleg.iaac.mn/ до 19 мая, как указано в пересмотренном законе о борьбе с коррупцией.

После прохождения проверки Независимым органом по борьбе с коррупцией декларации будут переданы в ГИК, и каждое резюме деклараций будет открыто для общественности. Этот шаг позволит избирателям пересмотреть заявления кандидатов в своих округах и сравнить их после избрания.

В соответствии с пересмотренным законом о выборах, кандидаты получат удостоверение личности своего кандидата в день начала дня избирательной кампании, который запланирован за 22 дня до дня голосования 24 июня.