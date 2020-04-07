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  7 апреля 2020
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Сотрудники посольства США в Туркменистане вылетели на родину чартерными самолетами

CentralAsia (TM) -  Посольство США 28 марта чартерным рейсом вывезло десятки своих граждан из Туркменистана в Вашингтон, округ Колумбия. Об этом 6 апреля на своём официальном сайте сообщило посольство США в Ашхабаде.

Точное количество репатриированных граждан не сообщается.

"Этот полет состоялся в рамках глобальных усилий Государственного департамента США по оказанию помощи американским гражданам во всем мире в возвращении домой, который с 29 января 2020 года репатриировал более 43 100 американцев на более чем 360 рейсах из более чем 78 стран", - отмечается в сообщении американского посольства.

В настоящее время, по официальным данным, случаев коронавируса в Туркменистане не зарегистрировано.

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