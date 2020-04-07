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  7 апреля 2020
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В России новый антирекорд. За сутки коронавирусом заразились 1154 человека

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 1154 человека. Об этом сообщает оперативный штаб Министерства здравоохранения России.

Как сообщает РИА Новости, эти данные выявлены в 43 регионах страны. За сутки скончались 11 человек. Два человека умерли в Москве, пять — в Подмосковье, по одному — в Краснодарском крае, Бурятии, Приморье и Иркутской области.

В столице выписали 16 пациентов, в Московской области — 13, в Чечне — 12, в Свердловской — девять, в Воронежской — пять. Еще по четыре человека выздоровели в Нижегородской, Кировской и Сахалинской областях, по три — в Якутии, Калининградской и Орловской областях, по два — в Пермском крае, Татарстане, Костромской и Челябинской областях, по одному — в Мордовии, Краснодарском крае, Тамбовской и Белгородской областях.

Общее количество зараженных по всей стране достигло 7497 человек, из них скончались — 58, выздоровели — 494.

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