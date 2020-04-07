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  7 апреля 2020
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Япония ввела режим чрезвычайного положения

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня ввел режим чрезвычайного положения для борьбы с коронавирусной инфекцией в крупных населенных пунктах страны. Об этом сообщает Гардиан.

Премьер представил пакет мер стимулирования, который он назвал одним из крупнейших в мире для смягчения экономического удара. Абэ объявил чрезвычайное положение в столице страны Токио и шести других префектурах, где проживает около 44% населения Японии, сроком на один месяц.

«Мы решили объявить чрезвычайное положение, потому что понимаем, что быстрое распространение коронавируса по всей стране окажет огромное влияние на жизнь и экономику», - заявил он ранее в парламенте.

Его кабинет также завершит разработку пакета мер стимулирования на сумму 108 триллионов иен (990 миллиардов долларов США), что составляет 20% от объема производства Японии, чтобы смягчить воздействие эпидемии на третью по величине экономику мира.

За прошедшую неделю число случаев коронавирусной инфекции в Токио увеличилось более чем вдвое и достигло примерно 1200, причем во вторник было зарегистрировано более 80 новых случаев, что является самым высоким показателем в стране. По всей стране количество случаев заболевания превысило 4000 человек, и на понедельник было зарегистрировано 93 случая смерти.

Чрезвычайная ситуация дает губернаторам право призывать людей оставаться дома, а предприятия закрывать. При отсутствии штрафов за игнорирование запросов в большинстве случаев, правоприменение будет больше зависеть от рекомендаций и уважения к власти.

Губернатор Токио Юрико Койке заявил, что город ведет переговоры с центральным правительством, чтобы решить, какие объекты он будет запрашивать, чтобы закрыть или сократить рабочее время, повторяя при этом, что не будет никаких ограничений на покупку продуктов и лекарств.

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