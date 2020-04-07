Руководство «Шереметьево» предполагает, что международные рейсы в аэропорту возобновятся не раньше июля

фото Forbes

CentralAsia (CA) - Руководство аэропорта «Шереметьево» в России предполагает, что международные рейсы в аэропорту возобновятся не раньше июля. Об этом в интервью Forbes сообщил совладелец аэропорта Александр Пономаренко.

Альтернативный сценарий предполагает, что пассажиропоток восстановится до уровня прошлого года не раньше середины 2021 года.

«Шереметьево заложило в прогноз на этот год два сценария: первый предполагает возобновление международных рейсов с июля и постепенное восстановление пассажиропотока до конца текущего года», - сказал Пономаренко.

Второй сценарий, по его словам, «намного более сложный»: он предполагает, что пассажиропоток восстановится до уровня прошлого года не раньше, чем через 12 месяцев, то есть к середине 2021 года.

Часть сотрудников Шереметьево, возможно, переведут на четырехдневную рабочую неделю, а часть отправят в отпуск, рассказал Пономаренко. «Мера в отношении сотрудников в том числе и профилактическая, в связи с защитой здоровья, для снижения риска заболевания», - добавил он. Для поддержания сбалансированной работы аэропорта руководство приняло ряд управленческих решений — временно закрыло терминалы С, D и Е, а также существенно сократило все непроизводственные расходы, перераспределило ресурсы и оптимизировало графики работы персонала.