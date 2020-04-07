Коронавирус выявлен сразу у пяти членов одной семьи в Кашкадарье

CentralAsia (UZ) - Состояние пациентов, которые с коронавирусной инфекцией помещены в клинику в Кашкадарье, оценивается как «средней тяжести», сообщает УзА со ссылкой на информационную службу областного управления здравоохранения.

Как сообщается, 14-летний подросток из Кашкадарьи заразился коронавирусом от родственника в Ташкенте. Позже его 36-летний отец и 16-летняя сестра также заразились коронавирусом.

Согласно данным, два последующих больных – это 17-летняя сестра и 8-летний брат, которые контактировали с первым заболевшим.

В Кашкадарьинской области всего на карантине находятся 4 872 человека, 3 338 из которых прибыли из государств с нестабильной эпидемиологической обстановкой. 125 из них – иностранные граждане. У 2 779 14-дневный карантин уже закончился, состояние оценивается как удовлетворительное.