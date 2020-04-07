Япония передаст 20 странам потенциально эффективный препарат против коронавируса

CentralAsia (CA) - Власти Японии при посредничестве ООН направят 20 странам партии препарата от гриппа «Фавипиравир» (также известного как «Авиган»), который может быть использован для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

«Мы хотим усилить международное сотрудничество для исследования эффективности этого препарата», - заявил он.

В числе стран-получателей упоминаются Индонезия, Иран, Мьянма и Чехия.