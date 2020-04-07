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  7 апреля 2020
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Япония передаст 20 странам потенциально эффективный препарат против коронавируса

CentralAsia (CA) -  Власти Японии при посредничестве ООН направят 20 странам партии препарата от гриппа «Фавипиравир» (также известного как «Авиган»), который может быть использован для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

«Мы хотим усилить международное сотрудничество для исследования эффективности этого препарата», - заявил он.

В числе стран-получателей упоминаются Индонезия, Иран, Мьянма и Чехия.

«Фавипиравир» был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings. Из-за побочных эффектов лекарство никогда не продавалось открыто на рынке, однако правительство Японии держит его запас на случай эпидемии гриппа. Помимо этого, лекарство эффективно применялся для борьбы с лихорадкой Эбола. Японские власти хотят утвердить его как лекарство для лечения пациентов с коронавирусом к лету текущего года, из-за чего намерены увеличить его запасы в три раза. Сейчас объемов «Фавипиравира» хватило бы для лечения 2 млн людей с гриппом либо 700 тыс. зараженных коронавирусом.

7 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил режим чрезвычайного положения в стране.

В стране на данный момент насчитываются более 4,8 тыс. случаев заражения, из них около 700 приходится на долю пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего случаев инфицирования (1,1 тыс.) выявлено среди жителей Токио. Всего в Японии зафиксированы 108 летальных исходов.

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