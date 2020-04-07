В Узбекистане малоимущим и престарелым во время карантина помогают продуктами (видео)

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане вот уже несколько дней по всей стране работают центры координации спонсорской благотворительности, который доставляют продуктовые пакеты нуждающимся в помощи людям.

Заявку на социальную помощь население может сделать, позвонив по короткому номеру 1197.

Продукты социальной помощи доставляются малообеспеченным семьям, нуждающимся в социальной защите, пожилым людям, безработным, а также семьям граждан, не работающих на постоянной основе, которые не могут работать ежедневно из-за карантина. Как сообщили в Министерстве по делам махалли и семьи, продукты из пакета социальной помощи рассчитаны на 10 дней для семьи из 4-5 человек.



Контакты территориальных центров

Ташкент:

90-900-63-46

71-210-01-15

Каракалпакстан:

91-395-91-91

61-222-02-44

Андижанская область:

97-472-97-11

98-190-92-82

Бухарская область:

98-140-66-16

65-223-11-54

Джизакская область:

99-550-03-69

72-226-31-88

Кашкадарьинская область:

91-962-25-00

75-221-11-80

Навоийская область:

90-500-77-88

90-396-22-32

Наманганская область:

97-257-51-62

69-227-17-94

Самаркандская область:

91-315-79-99

78-210-18-00

Сырдарьинская область:

99-464-01-61

67-225-45-82

Сурхандарьинская область:

93-220-82-88

93-760-64-64

Ташкентская область:

99-693-07-77

93-919-99-09

Хорезмская область:

99-965-30-07

62-228-45-15

Ферганская область:

94-133-28-22

73-244-05-10