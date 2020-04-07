В Узбекистане малоимущим и престарелым во время карантина помогают продуктами (видео)

- Узбекистан, общество
- 17:15, 07 апреля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане вот уже несколько дней по всей стране работают центры координации спонсорской благотворительности, который доставляют продуктовые пакеты нуждающимся в помощи людям.
Заявку на социальную помощь население может сделать, позвонив по короткому номеру 1197.
Продукты социальной помощи доставляются малообеспеченным семьям, нуждающимся в социальной защите, пожилым людям, безработным, а также семьям граждан, не работающих на постоянной основе, которые не могут работать ежедневно из-за карантина.
Как сообщили в Министерстве по делам махалли и семьи, продукты из пакета социальной помощи рассчитаны на 10 дней для семьи из 4-5 человек.
Контакты территориальных центров
Ташкент:
90-900-63-46
71-210-01-15
Каракалпакстан:
91-395-91-91
61-222-02-44
Андижанская область:
97-472-97-11
98-190-92-82
Бухарская область:
98-140-66-16
65-223-11-54
Джизакская область:
99-550-03-69
72-226-31-88
Кашкадарьинская область:
91-962-25-00
75-221-11-80
Навоийская область:
90-500-77-88
90-396-22-32
Наманганская область:
97-257-51-62
69-227-17-94
Самаркандская область:
91-315-79-99
78-210-18-00
Сырдарьинская область:
99-464-01-61
67-225-45-82
Сурхандарьинская область:
93-220-82-88
93-760-64-64
Ташкентская область:
99-693-07-77
93-919-99-09
Хорезмская область:
99-965-30-07
62-228-45-15
Ферганская область:
94-133-28-22
73-244-05-10