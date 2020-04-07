Проживающие за рубежом 23 узбекистанца заражены коронавирусом, 3 из них скончались, - МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - МИД Узбекистана заявил, что ситуация с узбекистанцами, находящимися за рубежом находится под постоянным контролем, и они продолжают получать консульскую и юридическую помощь.

По данным МИД Узбекистана в настоящее время 23 гражданина Узбекистана, находящиеся за рубежом, заражены коронавирусом. Из них - в Австрии (1), Армения (1), США (10), ОАЭ (1), Республика Корея (1), Пакистан (5), Россия (1), Таиланд (1), Казахстан (2). Трое из них уже скончались (США).

"Дипломатические представительства Узбекистана находятся в постоянном контакте с этими гражданами и их родственниками и предоставляют необходимую консульскую и юридическую помощь", - отметили в МИДе.

Как сообщается, сотрудники Министерства иностранных дел и всех дипломатических представительств Узбекистана за рубежом пожертвовали часть своей зарплаты в специальный фонд помощи, чтобы внести свой вклад в борьбу с коонавирусом.