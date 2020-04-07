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  7 апреля 2020
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Объем денежных переводов из России за границу упал до 35% из-за пандемии

CentralAsia (UZ) -  Системы денежных переводов отмечают снижение объемов трансграничных переводов в марте на фоне пандемии коронавируса, сообщили РБК в «Юнистриме» и «Золотой короне». В основном такими переводами пользуются мигранты

Системы денежных переводов оценили падение объемов денежных переводов из России за рубеж в марте 2020 года.

У платежной системы «Юнистрим» объем переводов из России снизился на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года — этот показатель соответствует общей динамике рынка, сказал РБК представитель системы. При этом в компании отмечают прирост числа переводов — на 18%. Пользователи «Юнистрим» в марте 2020 года в четыре раза больше средств перевели с помощью онлайн-каналов, чем в марте 2019 года, отмечают в компании.

В «Золотой короне» в марте объемы переводов снизились на 30%, в апреле прогнозируется падение на 50%, рассказал РБК источник, близкий к системе денежных переводов. В «Золотой короне» снижение трафика подтвердили.

«Пандемия, закрытие границ, приостановка работы торгово-сервисных предприятий сказались на снижении объемов денежных переводов», — объяснил собеседник РБК. Он добавил, что традиционно период с февраля по апрель является началом трудового сезона для мигрантов: «Именно в этот период многие возвращаются из дома на заработки. Пандемия серьезно скорректирует эту ситуацию, и снижение объемов будет обусловлено этой ситуацией».

Contact и Western Union не раскрывают финансовую информацию и объемы денежных переводов по странам.

Крупнейшими системами денежных переводов в России являются Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact.

Лидерами по объему переводов являются страны СНГ — за весь 2019 год туда было отправлено $6 млрд из $7,5 млрд в целом по всем странам, показывает статистика ЦБ. Почти половина переводов приходится на Узбекистан ($3 млрд), далее следуют Таджикистан ($699 млн), Армения ($627,6 млн) и Кыргзыстан ($612 млн).

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