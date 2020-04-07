При первой волне пандемии умрут 151 тыс. европейцев и 81,7 тыс. американцев, - исследование

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CentralAsia (KG) - При так называемом первой волне пандемии умрут 151 тыс. европейцев. Прогнозируется значительная нехватка больничных коек, коек в реанимациях и вентиляторов. Однозначно очевидно, что социальное дистанцирование может помочь контролировать траекторию пандемии.

Новые оценки COVID-19 показывают, что среди европейских стран пиковая суточная смертность от пандемии будет отмечаться в течение третьей недели апреля, когда пандемия распространяется из Южной Европы.

Прогнозы, опубликованные 6 апреля 2020 года Институтом показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Вашингтонского университета (Сиэтл), показывают, что приблизительно 151 680 человек умрут в Европе во время того, что исследователи называют «первой волной» пандемии. Для сравнения, согласно прогнозам, опубликованным в воскресенье IHME, в США ожидается 81 766 смертей.

Число погибших во многих странах определяется спросом на больничные ресурсы, который значительно превышает имеющиеся ресурсы. Например, пиковый спрос в Великобритании, как ожидается, составит 102 794 больничных коек по сравнению с 17 765 доступными, 24 544 коек в реанимации с 744 доступными койками в реанимации и 20 862 необходимыми вентиляторами (данные по вентилятором сейчас не доступны).

Сегодняшние новости по Европе говорят, что большинство регионов Италии и Испании прошли свои пики по числу смертей, в то время как другие страны приближаются к своим пикам, а третьи столкнутся с пиковой смертностью в конце апреля.

Страны, которые находятся на пике или стремительно приближаются к пику на этой волне эпидемии, включают Нидерланды, Ирландию, Австрию и Люксембург. Чешская Республика и Румыния находятся на полпути по ожидаемым траекториям. Другие страны, включая Великобританию, Германию, Норвегию и Грецию, все еще находятся на ранних стадиях и столкнутся с быстро растущими жертвами в пики во второй и третьей неделях апреля.

«Совершенно очевидно, что социальное дистанцирование может, при правильном внедрении и поддержании, контролировать эпидемию, приводя к снижению уровня смертности», - сказал директор IHME доктор Кристофер Мюррей. «Страны, которые сильно пострадали на раннем этапе по внедрению социального дистанцирования, возможно, оставили позади самое плохое и уже видят важный прогресс в снижении уровня смертности. Траектория каждой страны изменится - и резко к худшему - если люди ослабят социальное дистанцирование или ослабят другие меры предосторожности».

26 марта IHME начал делать прогнозы воздействия пандемии в каждом из американских штатов. Сегодняшнее исследование является первым прогнозом для европейских стран и основано на моделировании пика смертности и использования больниц в городе Ухань в Китае, а также данные из семи европейских точек, которые достигли своего пика, в том числе Мадрид (Испания), Кастилия-Ла-Манча (Испания), Тоскана (Италия), Эмилия-Романья (Италия), Лигурия (Италия), Пьемонт (Италия) и Ломбардия (Италия).

Анализ основан на широком спектре источников информации и данных, в том числе:

- Местные органы власти, национальные правительства и Всемирная организация здравоохранения;

- Правительственные отчеты о реализации политики социального дистанцирования;

- Возрастные данные о смертности из Китая, Италии, Южной Кореи и США.

Вот некоторые страновые выводы из последних прогнозов IHME:

ИТАЛИЯ: Первая волна пандемии достигла своего пика в Италии, и пиковое использование коек в реанимации и вентиляторов произошло 28 марта. Ожидается, что пик смертности ожидается в Калабрии 7 апреля и в Апулии 16 апреля. 6 апреля прогнозировалось ежедневное количество смертей 699, причем только в трех провинциях (Ломбардия, Пьемонт и Эмилия-Романья) ежедневно происходило более 50 смертей.

ИСПАНИЯ: Почти все регионы Испании находятся на пике или уже позади. Избыточный спрос на кровати в отделениях интенсивной терапии особенно высок в Испании по сравнению со многими другими странами Европы. Прогнозы предсказывают общее количество смертей от COVID-19 в Испании к августу в 19,209 человек.

ПОРТУГАЛИЯ: Число смертей в Португалии достигло пика 3 апреля, по оценкам, 37 человек погибли. Модель показывает, что, хотя в Португалии не было общей нехватки коек, у нее не было достаточного количества коек в отделениях интенсивной терапии, чтобы удовлетворить спрос. Причем дефицит достиг пика в 118 коек 3 апреля. Модель прогнозирует 471 общее число смертей в стране к 4 августу.

ФРАНЦИЯ. Модель показывает, что Франция только что достигла пика и к 4 августа будет иметь в общей сложности 15 058 смертей. Ожидается, что в стране будет достаточно общих коек, чтобы удовлетворить спрос, но не хватало 4330 коек в реанимации. Прогнозы предсказывают, что для пациентов с COVID-19 во Франции потребуется 6 091 койко-мест.

ГЕРМАНИЯ: прогнозируется, что смертность в Германии достигнет пика в третью неделю апреля, при этом 19 апреля погибнет, по оценкам, 377 человек. Модель показывает, что в Германии будет достаточно коек и коек в отделениях интенсивной терапии, чтобы удовлетворить спрос. При этом необходимое количество общих коек достигнет максимума 14 апреля 12 222 и прогнозирует 8 802 смертельных случаев в стране к 4 августу.

ШВЕЦИЯ: ожидается, что смертность в Швеции достигнет своего пика в последнюю неделю апреля, при этом 24 апреля предположительно погибнет 134 человека. Модель показывает, что в Швеции не будет достаточного количества коек и коек в отделениях интенсивной терапии, чтобы удовлетворить спрос, причем дефицит достиг пика в 1090 коек в отделениях интенсивной терапии 25 апреля и предсказывает 4 182 смертельных случая в стране к 4 августу.