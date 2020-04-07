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  7 апреля 2020
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Президент Узбекистана и Наследный принц Абу-Даби обсудили борьбу с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  7 апреля состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы узбекско-эмиратских многоплановых отношений, а также перспективы дальнейшего расширения практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, банковско-финансовой, топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной и других приоритетных сферах.

Особое внимание было уделено принимаемым в наших странах беспрецедентным мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению эффективного противодействия этому глобальному вызову.

Отмечена важность продолжения тесной координации в целях минимизации негативного воздействия распространения коронавируса на динамику двустороннего сотрудничества, включая реализуемые в настоящее время перспективные проекты в области промышленности, инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях с участием ведущих компаний и банков ОАЭ.

Подчеркнута необходимость активной координации совместных усилий на разных уровнях.

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