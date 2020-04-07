Узбекистан закупил в Китае 40 тонн сырья для пошива защитных масок и спецодежды

CentralAsia (UZ) - Более 40 тонн сырья, необходимого для производства медицинских масок и спецодежды доставлено специальным чартерным рейсом из Китая в Узбекистан 5 апреля, сообщает uzreport.

Из-за распространения пандемии коронавируса в Узбекистане и во всём мире ощущается нехватка сырья, используемого при производстве защитных масок. Это, в свою очередь, привело к проблеме отсутствия масок и завышения цен на них.

В целях обеспечения предприятий текстильной и фармацевтической отрасли сырьем и увеличения суточных объемов производства масок до 5 млн. штук в день Узбекистан в КНР импортировал более 40 тонн сырья.

Чартерный рейс является первым, и как ожидается, с этого месяца будут организованы поставки сырья железнодорожным и авто транспортом.