В Ашхабаде школьников заставляют сдавать деньги на дезинфекцию - СМИ

CentralAsia (TM) - После весенних каникул ученикам школ Ашхабада сообщили, что они должны сдать по 100 манатов (28 долларов США) на проведение дезинфекции, сообщили "Хроники Туркменистана".



Как сообщает издание, руководство школ не уточняло, является ли это компенсацией расходов за дезинфекцию, которая проводилась во время каникул, или на ее проведение в будущем.

Родители учеников нескольких столичных школ рассказали корреспонденту «Хроники Туркменистана», что они не могут заплатить такую сумму, так как за последнее время сильно выросли и продолжают расти цены на основные продукты питания, но если не заплатить, учителя будут третировать и занижать оценки на экзаменах их детям.

В Туркменистане, по официальным данным, случаев коронавируса не зафиксировано. Туркменские школьники продолжают учиться в обычном режиме, хотя их каникулы были продлены на одну неделю – с 30 марта по 6 апреля. В это время в школах были проведены дезинфекционные мероприятия.