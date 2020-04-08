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  8 апреля 2020
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В Узбекистане арестовали молодых людей, снявших видеоролик у памятника Амиру Темуру

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 6 апреля в социальных сетях распространился видеоролик, на котором молодая девушка и двое парней без медицинских масок делятся с пользователями сети своим отношением к эпидемиологической ситуации. Видеоролик с заголовком «Нам скучно в карантине» вызвал множество негативных откликов жителей столицы, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Как выяснилось, 1 апреля трое молодых людей, среди которых 22-летняя девушка, 23- и 26-летний молодые люди, собрались у памятника Амиру Темуру в Ташкенте. С их слов, видеоролик был снят на телефон девушкой в шуточных целях, а затем ею же размещен в социальных сетях. Молодых людей обвинили в нарушении правил борьбы с эпидемиями и мелком хулиганстве.

7 апреля решением суда им было назначено наказание в виде штрафа в размере пяти базовых расчетных величин (более $1 тыс), а также арест сроком на 15 суток.

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