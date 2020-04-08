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  8 апреля 2020
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Четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Монголии

CentralAsia (MNG) -  7 апреля Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний Монголии (НИЦИЗ) сообщил, что еще два монгола были выписаны из больницы после полного выздоровления от коронавируса. Ранее две монгольские женщины были выписаны из больницы 31 марта. Двое старше 60 лет должны будут изолироваться в своих домах в течение 14 дней.

Страна с тремя миллионами сообщила о 15 случаях коронавируса; все это «импортированные» случаи. И четыре из них полностью вылечились от коронавируса. На сегодняшний день три гражданина Турции, один француз и семь монгольских пациентов все еще находятся на лечении в НИЦИЗ; все в стабильных условиях.

15-й случай ранее имел тесный контакт с двумя турецкими пациентами, у которых 1 апреля была подтверждена коронавирусная инфекция. Эти два человека являются членами семей сотрудников посольства Турции в Монголии и прибыли в Улан-Батор 28 марта на чартерном рейсе, предоставленном правительством Южной Кореи. Они были изолированы для предотвращения дальнейшего распространения заболевания и находились под наблюдением с момента их прибытия в Монголию.

Французский гражданин, прибывший в Монголию 2 марта, стал первым подтвержденным пациентом с COVID-19.

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